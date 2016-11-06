Илья Сорокин: Мы играли здорово и самоотверженно
Голкипер
сборной России Илья Сорокин поделился впечатлениями после матча против
сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом
3:0.
- Поздравляем с сухарем.
Что скажете о матче?
- Наша команда играла здорово, дисциплинированно,
самоотверженно. Бились, боролись, ложились под шайбы. Спасибо парням.
- Много работы у вас было?
- Трудно сказать по горячим следам. Надо проанализировать.
- Вы читали отзыв Мартина Бродо, который сказал, что у вас
потрясающая выдержка?
- Если честно, я не читаю интернет. Поэтому впервые от вас
слышу. Но очень уважаю Бродо. Это великий вратарь.
- Со стороны эта победа сборной из 22-летних парней очень
радует. А что сами игроки чувствуют по этому поводу?
- Мы не смотрим на возраст. Просто выходим и выполняем
тренерское задание.
- Вы хотели бы сыграть во всех трех матчах?
- Мне без разницы. Как сказали, так я и делаю, - сказал Сорокин.
Голы
в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким
образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным
результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала
победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй
этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция