Илья Сорокин: Мы играли здорово и самоотверженно

Голкипер сборной России Илья Сорокин поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

- Поздравляем с сухарем. Что скажете о матче?

- Наша команда играла здорово, дисциплинированно, самоотверженно. Бились, боролись, ложились под шайбы. Спасибо парням.

- Много работы у вас было?

- Трудно сказать по горячим следам. Надо проанализировать.

- Вы читали отзыв Мартина Бродо, который сказал, что у вас потрясающая выдержка?

- Если честно, я не читаю интернет. Поэтому впервые от вас слышу. Но очень уважаю Бродо. Это великий вратарь.

- Со стороны эта победа сборной из 22-летних парней очень радует. А что сами игроки чувствуют по этому поводу?

- Мы не смотрим на возраст. Просто выходим и выполняем тренерское задание.

- Вы хотели бы сыграть во всех трех матчах?

- Мне без разницы. Как сказали, так я и делаю, - сказал Сорокин.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

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