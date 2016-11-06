Рашид Рахимов: С прошлой победы над «Зенитом» осталось всего три человека

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над «Зенитом» (2:1) отметил проблемы в игре своей команды.

– В эмоциональном плане было весь матч достаточно сложно – нервная была игра. Сейчас чувствую опустошенность, сил нет. Думаю, зрителям матч понравился. Итог, естественно, успокоил. Меня порадовала самоотдача во многих моментах. Игра организованная, хорошая, — сказал Рашид Рахимов.

– Вы сказали, что игра была организованная, однако в первые полчаса такого впечатления команда не производила…

– В плане организации игра была хорошая, но было очень большое количество брака. Это самая большая проблема у нас на данный момент. Мы можем сыграть организованно в обороне, можем хорошо выйти из обороны в атаку, но когда мы сами проводим позиционную атаку, здесь начинаются проблемы: третьим, вторым пасом теряем мяч, возвращаем его назад в борьбу. Это было видно в первом тайме и в первые 30 минут.

Если посмотреть игру прошлого сезона, когда мы обыграли «Зенит» 4:1, то от той команды сейчас осталось 3 человека. Вы посмотрите этот матч, посмотрите, какой у нас был контроль мяча. Я рад победе, но мне нужно смотреть на проблемы.