Владимир Ткачев: Хороший турнир для нас, довольны игрой и результатом
Нападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями
после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда
победила со счетом 3:0
- Хороший турнир для нас получился. Мы испытываем удовлетворение
от игры и результата. Я думаю, все остались довольны.
- Каким поединком лично вы больше всего довольны?
- Со шведами был неплохой матч. Этот турнир показал мои личные
ошибки, в чем нужно прибавить. Сейчас будет работа в клубе. Нужно сделать
акцент на тех вещах, которые здесь не получались.
- У вас есть мечта сыграть на чемпионате мира?
- Она есть у всех хоккеистов. Об этом думают все ребята из этой
сборной. Они для этого много работают.
- Когда вы смотрели Кубок мира и видели сборную молодых звезд
Северной Америки, эти игроки вам казались какими-то удивительными? Макдэвид,
Мэттьюз…
- Мы все из плоти и крови. Они просто здорово играют на очень
высоком уровне. Мы стремимся не уступать им в каких-то компонентах. Потому что
пора бы и нам прибавлять!
- То есть могли бы достойно сыграть с Северной Америкой?
- Я
думаю, мы бы выкладывались по полной программе, что и делали на «Кубке Карьялы».
Этот вопрос бы точно не стоял, - сказал Ткачев.
Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким
образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным
результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала
победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй
этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция