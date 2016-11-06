Владимир Ткачев: Хороший турнир для нас, довольны игрой и результатом

Нападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0

- Хороший турнир для нас получился. Мы испытываем удовлетворение от игры и результата. Я думаю, все остались довольны.

- Каким поединком лично вы больше всего довольны?

- Со шведами был неплохой матч. Этот турнир показал мои личные ошибки, в чем нужно прибавить. Сейчас будет работа в клубе. Нужно сделать акцент на тех вещах, которые здесь не получались.

- У вас есть мечта сыграть на чемпионате мира?

- Она есть у всех хоккеистов. Об этом думают все ребята из этой сборной. Они для этого много работают.

- Когда вы смотрели Кубок мира и видели сборную молодых звезд Северной Америки, эти игроки вам казались какими-то удивительными? Макдэвид, Мэттьюз…

- Мы все из плоти и крови. Они просто здорово играют на очень высоком уровне. Мы стремимся не уступать им в каких-то компонентах. Потому что пора бы и нам прибавлять!

- То есть могли бы достойно сыграть с Северной Америкой?

- Я думаю, мы бы выкладывались по полной программе, что и делали на «Кубке Карьялы». Этот вопрос бы точно не стоял, - сказал Ткачев.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

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