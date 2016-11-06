Мирча Луческу: Шатову понадобится на восстановление 20 дней. Будем думать, что делать с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча с «Тереком» в Грозном (1:2) рассказал о состоянии травмированных игроков.

- Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело было восстановиться после «Дандолка», где тоже играли на сложном поле, и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле и при той нагрузке, которая у него была.

- Что с Шатовым?

- Из информации, которая есть на сегодняшний день, на восстановление потребуется 20 дней.

- Игра фейр-плей - не конек «Зенита», как мы сегодня увидели. Что скажете по этому поводу?

- Сегодня и Гарсия падал, когда забили второй гол и не дали свисток. Вы видите только с одной стороны, которая у вас правильная. Каждый смотрит со своей стороны.

- Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?

- У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, Олег Шатов пропустил матч с «Тереком». Полузащитник был заменен во втором тайме игры Лиги Европы с «Дандолком» (2:1) из-за травмы. Артем Дзюба в Грозном отыграл 73 минуты.

«Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.

В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов». Эту игру пропустят Луиш Нету (удаление в матче с «Тереком»), Доменико Кришито и Аксель Витсель (оба - перебор желтых карточек).