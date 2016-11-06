Мирча Луческу: Шатову понадобится на восстановление 20 дней. Будем думать, что делать с Дзюбой
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча с «Тереком» в Грозном (1:2) рассказал о состоянии травмированных игроков.
- Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело было восстановиться после «Дандолка», где тоже играли на сложном поле, и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле и при той нагрузке, которая у него была.
- Что с Шатовым?
- Из информации, которая есть на сегодняшний день, на восстановление потребуется 20 дней.
- Игра фейр-плей - не конек «Зенита», как мы сегодня увидели. Что скажете по этому поводу?
- Сегодня и Гарсия падал, когда забили второй гол и не дали свисток. Вы видите только с одной стороны, которая у вас правильная. Каждый смотрит со своей стороны.
- Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?
- У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед
Напомним, Олег Шатов пропустил матч с «Тереком». Полузащитник был заменен во втором тайме игры Лиги Европы с «Дандолком» (2:1) из-за травмы. Артем Дзюба в Грозном отыграл 73 минуты.
«Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.
В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов». Эту игру пропустят Луиш Нету (удаление в матче с «Тереком»), Доменико Кришито и Аксель Витсель (оба - перебор желтых карточек).
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция