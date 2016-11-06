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Дубль Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Суонси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Либерти Стэдиум».

В первом тайме в ворота хозяев побывало три гола. На 15-й минуте счет открыл полузащитник Поль Погба, после чего дубль сделал форвард Златан Ибрагимович, которому дважды ассистировал Уэйн Руни.

После перерыва голландский защитник «Суонси» Майк ван дер Хорн не позволил голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа провести «сухой» матч.

Команда Жозе Моуринью набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Суонси» с пятью очками остался на предпоследней позиции.

В 12-м туре 19 ноября «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» на «Олд Траффорд».

РФПЛ

11-й тур

Матч

Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)

Голы

Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).

Состав

Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович

Предупреждения:

нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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