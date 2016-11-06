Дубль Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Суонси»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Либерти Стэдиум».

В первом тайме в ворота хозяев побывало три гола. На 15-й минуте счет открыл полузащитник Поль Погба, после чего дубль сделал форвард Златан Ибрагимович, которому дважды ассистировал Уэйн Руни.

После перерыва голландский защитник «Суонси» Майк ван дер Хорн не позволил голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа провести «сухой» матч.

Команда Жозе Моуринью набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Суонси» с пятью очками остался на предпоследней позиции.

В 12-м туре 19 ноября «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» на «Олд Траффорд».

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11-й тур