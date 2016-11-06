Мирча Луческу: Травмированный Дзюба в основе? Это моя проблема

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу объяснил появление в матче с «Тереком» Артема Дзюбы, который не до конца залечил травму.

– Игрок сборной, который числиться в лазарете (имеется в виду Артем Дзюба — прим. ред.), вышел сегодня в основе…

– Это моя проблема. А у вас какие проблемы с этим? — сказал Луческу.

– Мы переживаем за сборную.

– Он не играл с «Дандоком». Не тренировался всю неделю, только вчера впервые вышел на тренировку. Образно говоря, у нас всего 12 человек. Кого-то мне нужно было ставить. Когда он почувствовал недомогание, мы его заменили. Я наверное лучше знаю ситуацию в команде.