Владимир Юрзинов: Наши молодые ребята уже выросли. Хватит им выглядывать из-за чьих-то спин

Консультант сборной России Владимир Юрзинов подвел итоги Кубка Карьяла. Напомним, что российская команда выиграла турнир, обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.

- Вы, Павел, написали в «Советском спорте» перед турниром: мол, этой сборной не хватает парочки старичков – Ильи Ковальчука, Сергея Мозякина…

- Разве нет?

- Нет! Потому что наши молодые ребята уже выросли. Хватит им выглядывать из-за чьих-то спин. В клубах КХЛ они сидят за спинами то иностранцев, то ветеранов. Пришла пора выходить на первые роли. Лидеры в четвертом звене не рождаются, - сказал Юрзинов.

сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

1-й этап

«Кубок Карьяла»

3-й тур