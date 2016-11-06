Владимир Юрзинов: Наши молодые ребята уже выросли. Хватит им выглядывать из-за чьих-то спин
Консультант сборной России Владимир Юрзинов
подвел итоги Кубка Карьяла. Напомним, что российская команда выиграла турнир,
обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.
- Вы, Павел, написали в
«Советском спорте» перед турниром: мол, этой сборной не хватает парочки
старичков – Ильи Ковальчука, Сергея Мозякина…
- Разве нет?
- Нет! Потому что наши молодые ребята уже выросли. Хватит им
выглядывать из-за чьих-то спин. В клубах КХЛ они сидят за спинами то
иностранцев, то ветеранов. Пришла пора выходить на первые роли. Лидеры в четвертом
звене не рождаются, - сказал Юрзинов.
сборная
России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла
первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка
Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй
этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция