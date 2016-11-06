Жозе Маурисио: Самое главное - не опускать головы и продолжать работать

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио после поражения от «Терека» в матче 13-го тура РФПЛ (1:2) поделился впечатлениями от возвращения в Грозный.

- Было приятно, когда я сюда приехал, и увидел, как меня встречают болельщики. Они аплодировали мне и поддерживали. Могу только всех поблагодарить. После шести лет, которые я провел в «Тереке», было приятно сюда вернуться. Матч получился сложным. Мы хотели победить, но, к сожалению, не сумели этого сделать. Самое главное - не опускать головы и продолжать работать. Верю, что все будет хорошо.

- Сколько человек вам пожали руки? 10? 20? 100?

- Да, их было много. Я не ожидал такой поддержки. Я немного нервничал перед приездом, потому что не знал, как меня встретят. Но все было очень хорошо. У меня здесь много друзей среди болельщиков, футболистов и меня уважает президент. Мы хотим выиграть чемпионат, поэтому не могли терять очки здесь. Посмотрим, что будет дальше. Главное, как я уже сказал, не опускать головы и продолжать работать.

- Силы у вас еще не заканчиваются, учитывая такой сложный график?

- Это не отговорки. Конечно, тяжело, когда играешь три матча за неделю, и у тебя нет времени на восстановление, но нужно успевать отдыхать.

- Через тур сюда приедет «Спартак». Кто будет фаворитом?

- Для соперников, которые сюда приезжают, всегда тяжело. «Терек» хорошо играет дома, болельщики поддерживают команду, здесь хорошая атмосфера. «Спартаку» придется непросто. Не могу сказать, кто выиграет, но точно будет очень сложно, - приводит слова Маурисио официальный сайт «Зенита».

Напомним, бразилец играл за «Терек» с 2010 года. В январе 2016 года полузащитник подписал контракт с «Зенитом». В апреле соглашение с Маурисио было продлено до конца сезона 2018/2019.

«Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.

В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».