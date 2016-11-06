Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  Краснодар2 : 3Оренбург
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 2Амкар
Футбол  Севилья- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Юрзинов: Ребята показали, что такое команда

Павел Лысенков, Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Консультант сборной России Владимир Юрзинов подвел итоги Кубка Карьяла. Напомним, что российская команда выиграла турнир, обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.

«Главное, что сделали сейчас парни – доставили радость нашим болельщикам. Обратили внимание, сколько наших людей приходили на «Кубок Карьялы»? Ребята показали, что такое команда. Как это – стоять друг за друга», - сказал Юрзинов.

Сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

1-й этап

«Кубок Карьяла»

3-й тур

Матч

Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).

Место и дата

06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Юрзинов: Наши молодые ребята уже выросли. Хватит им выглядывать из-за чьих-то спинКонсультант сборной России Владимир Юрзинов подвел итоги «Кубка Карьялы». Напомним, что российская команда выиграла турнир, обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.Владимир Ткачев: Хороший турнир для нас, довольны игрой и результатомНападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Илья Сорокин: Мы играли здорово и самоотверженноГолкипер сборной России Илья Сорокин поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Никита Гусев: Игра «на ноль»? Основную работу сделал Сорокин, а команда ему помоглаФорвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Никита Гусев: Прохоркин хорошо отдал пас, мне осталось только попасть в пустой уголФорвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Владислав Третьяк: На «Кубке Карьяла» мы увидели, что в нашем хоккее не все так плохо, как некоторые рисуютПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление сборной России на первом этапе Еврохоккейтура «Кубке Карьяла» в Хельсинки.«Сыграть с Северной Америкой? Мы бы дали бой!» Что говорили наши игроки (видео)«Сыграть с Северной Америкой? Мы бы дали бой!» Что говорили наши игроки (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Чехия (3:0) поговорил с хоккеистами нашей сборной.Олег Знарок: Ребята очень хотели победить и доказатьГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Олег Знарок: Отправить молодых на Кубок мира? А мы готовы к риску? (видео)Олег Знарок: Отправить молодых на Кубок мира? А мы готовы к риску? (видео)Обозреватель «Советского спорта» в беседе с главным тренером сборной России Олегом Знарком подводит итоги «Кубка Карьялы».Олег Знарок: Первые две игры были получшеГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Никита Гусев: Самое яркое ощущение от Кубка Карьяла - победа во всех матчахНападающий сборной России Никита Гусев после победы на Кубке Карьяла поделился ощущениями от турнира.«Гусев снял 168-дневное проклятье со Знарка». Как Россия победила чехов«Гусев снял 168-дневное проклятье со Знарка». Как Россия победила чеховОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче Россия – Чехия (3:0) в рамках «Кубка Карьялы».Россия всухую победила Чехию и выиграла «Кубок Карьяла»Россия одержала победу над Чехией (3:0) в матче третьего тура первого этапа Еврохоккейтура «Кубок Карьяла» на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.Чехия – Россия. ОнлайнВ воскресенье в матче третьего тура Кубка Карьяла сыграют хоккеисты сборных Чехии и России.Сорокин займет место в воротах сборной России в матче с ЧехиейИлья Сорокин будет защищать ворота сборной России в ее заключительном матче на Кубке Карьяла против команды Чехии.Поквитаться с Фурхом! Топ-пять сборной Чехии на Кубке КарьялаПоквитаться с Фурхом! Топ-пять сборной Чехии на Кубке КарьялаСборная России встретится с чехами в решающем матче за победу на финском этапе Евротура.Знарок, давай и чехов на бис! Что ждет россиян в битве за лидерство в ЕвротуреЗнарок, давай и чехов на бис! Что ждет россиян в битве за лидерство в ЕвротуреСегодня молодая сборная России встречается с национальной командой Чехии. В этом матче определится победитель Кубка Карьяла.Владимир Плющев: Самый важный вопрос сейчас - как будут использовать молодежь в дальнейшемБывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление российской команды на Кубке Карьяла.Финляндия уступила Чехии на Кубке КарьялаМатч Кубка Карьяла между сборными Финляндии и Чехии, который проходил в Хельсинки, завершился победой чешской команды. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу чехов.Валерий Ничушкин: В эпизоде с моим голом швед немного ошибсяНападающий сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Владимир Юрзинов
Владимир Юрзиноввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение