Владимир Юрзинов: Ребята показали, что такое команда

Консультант сборной России Владимир Юрзинов подвел итоги Кубка Карьяла. Напомним, что российская команда выиграла турнир, обыграв в последнем туре сборную Чехии со счетом 3:0.

«Главное, что сделали сейчас парни – доставили радость нашим болельщикам. Обратили внимание, сколько наших людей приходили на «Кубок Карьялы»? Ребята показали, что такое команда. Как это – стоять друг за друга», - сказал Юрзинов.

Сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

1-й этап

«Кубок Карьяла»

3-й тур