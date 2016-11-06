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Рене Фазель: Следующие 4-5 недель будут определяющими в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

«Следующие четыре-пять недель будут очень сложными, определяющими в вопросе участия игроков НХЛ в следующих Олимпиадах. Мы проведем встречи с МОК, проведем встречи с заокеанской стороной в Нью-Йорке, обсудим вопрос на совете федерации в начале декабря», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, переговоры с НХЛ зашли в тупик после того, как МОК отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт игроков лиги.

Игроки НХЛ участвовали в пяти предыдущих Олимпийских играх.

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