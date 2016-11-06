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Мирча Луческу: Потеряли Нету, Кришито и Витселя

Артур Бекмурзаев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Зенита» пожаловался после поражения от «Терека» на плохое качество газона в Грозном, в том числе из-за которого питерцы потеряли троих игроков.

– Хочу отметить, что очень интенсивная игра была на не очень хорошем поле, — сказал тренер. — К тому же нам сложно было восстановиться после «Дандока» — там тоже на не очень хорошем поле играли. Потеряли Ломбертса и Шатова, а сегодня потеряли Нету, Кришито и Витселя, поэтому сложно будет готовиться к следующей игре. Специфическая ситуация, до следующей игры две недели, но надеемся, что восстановим больных игроков к этому времени.

Матч «Терек» — «Зенит», который прошел сегодня на «Ахмат-Арене», завершился со счетом 2:1 в пользу грозненцев.

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