Евгений Чернов: Даже не обращал внимания на звуковое сопровождение матча в Грозном

Защитник «Зенита» Евгений Чернов подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги против «Терека», который прошел в Грозном (1:2).

- Мы начали очень активно, игра легко давалась, и у нас было преимущество над соперником. Но затем они переломили ход встречи, дважды забили, и нам нужно было отыгрываться. Во втором тайме сильно прибавили, хотели сравнять, но, к сожалению, не удалось.

- Почему отпустили игру?

- Не знаю, скорее всего, сказалась недоконцентрация. В первые тридцать минут все удавалось, а потом, когда пропустили, было тяжело перестроиться.

- Тяжело было входить в такую игру?

- Не так сложно, потому что мы все время были с мячом в атаке, и нужно было ее поддерживать.

- Тренер давал установку поддерживать атаку?

- Да, у крайних защитников есть задача помогать в атаке и обороне. К тому же мы уступали, и нужно было отыгрываться.

- Звуковое сопровождение как-то действовало на команду?

- Я даже не обращал на это внимания, - цитирует Чернова официальный сайт «Зенита».

Для 24-летнего защитника это был третий матч за основной состав сине-бело-голубых. Чернов, начинавший сезон в «Зените-2», дебютировал в первой команде 24 октября в игре против «Оренбурга» (1:0).

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.

В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».