Евгений Чернов: Даже не обращал внимания на звуковое сопровождение матча в Грозном
Защитник «Зенита» Евгений Чернов подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги против «Терека», который прошел в Грозном (1:2).
- Мы начали очень активно, игра легко давалась, и у нас было преимущество над соперником. Но затем они переломили ход встречи, дважды забили, и нам нужно было отыгрываться. Во втором тайме сильно прибавили, хотели сравнять, но, к сожалению, не удалось.
- Почему отпустили игру?
- Не знаю, скорее всего, сказалась недоконцентрация. В первые тридцать минут все удавалось, а потом, когда пропустили, было тяжело перестроиться.
- Тяжело было входить в такую игру?
- Не так сложно, потому что мы все время были с мячом в атаке, и нужно было ее поддерживать.
- Тренер давал установку поддерживать атаку?
- Да, у крайних защитников есть задача помогать в атаке и обороне. К тому же мы уступали, и нужно было отыгрываться.
- Звуковое сопровождение как-то действовало на команду?
- Я даже не обращал на это внимания, - цитирует Чернова официальный сайт «Зенита».
Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед
Для 24-летнего защитника это был третий матч за основной состав сине-бело-голубых. Чернов, начинавший сезон в «Зените-2», дебютировал в первой команде 24 октября в игре против «Оренбурга» (1:0).
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.
В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция