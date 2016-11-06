«Сельта» обыграла «Валенсию», «Эспаньол» и «Атлетик» разошлись миром
Завершились
еще два матча 11-го тура чемпионата Испании. «Сельта» обыграла «Валенсию», а «Эспаньол»
и «Атлетик» сыграли вничью.
Матч «Эспаньола» и «Атлетика» завершился нулевой ничьей. «Сельта» выиграла у «Валенсии» со счетом 2:1. У победителей отличились Факундо Ронкалья и Джон Гвидетти, у «Валенсии» с пенальти забил Даниэль Парехо.
Чемпионат Испании. Примера.
11-й тур
Матч
Голы
Парехо 33 (0:1 - пен.). Ронкалья 43 (1:1). Гуидетти 77 (2:1).
Состав
Сельта: Бланко, Костас, Васс, Фонтас, Кастро, Ронкалья, Систо (Планьяс, 90), Радойя (Диас М., 70), Эрнандес, Гуидетти (Диоп Гуйе, 85), Аспас
Валенсия: Алвес, Канселу, Монтойя, Мангаля, Гарай, Суарес, Картабия (Эль Хаддади, 79), Медран (Мина, 80), Парехо, Нани, Родриго
Предупреждения:
Гуидетти, 22; Костас, 31; Кастро, 32; Аспас, 76; Фонтас, 86; Бланко, 90 - Суарес, 59
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
06 ноября 18:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Фуэго, Лопес Д., Хурадо, Санчес, Пьятти (Кайседо, 63), Перес, Баптистао (Рейес Х., 85), Морено
Атлетик: Арризабалага, Балензиага, Боведа, Эчейта (де Маркос, 38), Y. Álvarez, Весга, Рико, Эрасо, Мерино (Муньяин, 71), Адурис (Гарсия, 61), Уильямс
Предупреждения:
Фуэго, 12 - Эрасо, 6; Рико, 45
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
06 ноября 18:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция