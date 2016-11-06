Чалов дебютировал за ЦСКА в премьер-лиге
Форвард ЦСКА Федор
Чалов вышел на замену в матче 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» на «Арене
ЦСКА» в Москве.
На 75-й минуте игры при счете 2:2 18-летний нападающий заменил шведа Карлоса Страндберга.
Для Чалова этот матч стал первым за ЦСКА в премьер-лиге. Ранее он выходил на поле в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2), когда вышел в стартовом составе.
Напомним, в двух матчах за молодежный состав ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА с «Монако» Чалов забил пять голов.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция