Чалов дебютировал за ЦСКА в премьер-лиге

Форвард ЦСКА Федор Чалов вышел на замену в матче 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» на «Арене ЦСКА» в Москве.

На 75-й минуте игры при счете 2:2 18-летний нападающий заменил шведа Карлоса Страндберга.

Для Чалова этот матч стал первым за ЦСКА в премьер-лиге. Ранее он выходил на поле в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2), когда вышел в стартовом составе.

Напомним, в двух матчах за молодежный состав ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА с «Монако» Чалов забил пять голов.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча