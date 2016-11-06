Мирча Луческу: Когда забивался второй гол, судья не заметил фол в центре поля

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу посчитал, что второй гол «Терека» был забит не по правилам. По его словам, голевой атаке грозненцев предшествовал фол в центре поля на зенитовце, который судья проигнорировал.

– Полчаса игрового времени команда очень неплохо провела на поле. Что случилось потом?

– Невнимательность и расслабленность, в особенности, когда соперник забил первый гол. До первого гола соперник ничего не мог создать. И всю игру мы контролировали полностью. Но допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, судья не заметил фол в центре поля на Гарсии.

Недоволен вторым таймом . «Терек» заслуживает похвалы — в целом очень хорошая игра у него получилась. Отдали все силы. Чувствовались сумасшедшие амбиции и желание. Динамичная игра получилась, думаю, зрителям понравилось.

Но может быть ничейный результат был бы более правильный по сегодняшней игре. Особенно если принять во внимание, что соперники два раза сыграли в своей штрафной площадке рукой — удивительно, как судья этого не заметил.

– Каково состояние Шатова?

– По информации на сегодняшний день — около 20 дней на восстановление.