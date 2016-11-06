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Валерий Масалитин: ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство с такой игрой

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.

– Еще круг впереди, Что там будет в зимнюю паузу. Если ЦСКА не усилиться...

– А денег у ЦСКА по всей видимости нет.
– Есть Витиньо в аренде. Панченко. Вернутся в состав Еременко и Дзагоев. Может, Траоре наберет форму.

– Хотите сказать, что ЦСКА еще поборется за золото?
– Нет. За первое место будет тяжело бороться и очки ЦСКА еще потеряет. В лучшем случае, команда попадет в Лигу Европы. Это будет нормальный результат. Бороться же за чемпионство с такой игрой будет очень тяжело.

– Сколько команд еще будут бороться за Лигу Европы?
– «Краснодар». Тот же «Ростов». У команды денег нет, а команда играет и борется, – сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 13 туров у ЦСКА было 22 очка. Он занимал четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

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