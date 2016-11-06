Валерий Масалитин: ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство с такой игрой
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.
– Еще круг впереди, Что там будет в зимнюю паузу. Если ЦСКА не усилиться...
– А денег у ЦСКА по
всей видимости нет.
– Есть Витиньо в аренде. Панченко. Вернутся в состав Еременко и Дзагоев. Может, Траоре наберет форму.
– Хотите сказать, что
ЦСКА еще поборется за золото?
– Нет. За первое место будет тяжело бороться и очки ЦСКА еще потеряет. В лучшем случае, команда попадет в Лигу Европы. Это будет нормальный результат. Бороться же за чемпионство с такой игрой будет очень тяжело.
– Сколько команд еще
будут бороться за Лигу Европы?
– «Краснодар». Тот же «Ростов». У команды денег нет, а команда играет и борется, – сказал Валерий Николаевич.
Напомним, что после 13 туров у ЦСКА было 22 очка. Он занимал четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.