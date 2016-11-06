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ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью в матче РФПЛ

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ЦСКА сыграл вничью с «Амкаром» (2:2) в матче 13-го тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА» в Москве.

На 18-й минуте защитник ЦСКА Сергей Игнашевич реализовал пенальти, назначенный за снос защитника Марио Фернандеса в штрафной «Амкара». Гости отыгрались через семь минут, когда защитник Георгий Джикия точно пробил головой после подачи Януша Гола с углового. А еще через две минуты полузащитник Михаил Костюков вывел гостей вперед, причем также забил ударом головой. ЦСКА отыгрался перед самым перерывом благодаря удару серба Зорана Тошича.

Счет первого тайма после перерыва не изменился. Отметим, что во втором тайме у ЦСКА дебютировал в премьер-лиге 18-летний форвард Федор Чалов.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил нигериец Фегор Огуде.

ЦСКА набрал 22 очка и остался на четвертом месте, у «Амкара» стало 21 очко, что позволило подняться на пятое место.

В 14-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» снова сыграет в Москве – на «Открытие Арене» со «Спартаком».

РФПЛ

13-й тур

Матч

ЦСКА - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул

Предупреждения:

Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73

Удаления:

нет - Огуде, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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