«СКА-Нефтяник» выиграл юношеский кубок мира!

Престижный турнир завершился в шведском Болльнесе.

Дальневосточники все свои матчи выиграли с «сухим» счетом! В группе были повержены местный «Болльнес» (10:0), норвежский «Драммен» (5:0) и финский «Хельсингфорс» (4:0).

В четвертьфинале «СКА-Нефтяник» переиграл «Хаммарбю» из Стокгольма (2:0), в полуфинале ульяновскую «Волгу» (3:0) и в решающем матче – шведскую «Ветланду» (2:0). В итоге: 6 матчей – 6 побед, разница мячей 26:0!