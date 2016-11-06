Маррэй выиграл турнир в Париже, обыграв в финале Изнера
Финальный
матч турнира серии «Мастерс» в Париже между британцем Энди Маррэем и американцем
Джоном Изнером завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча –
6:3, 6:7 (4), 6:4 в пользу Маррэя.
Матч продолжался два часа и 17 минут. Изнер сделал в два раза больше эйсов (18:9) и совершил меньше двойных ошибок (2:4), но победа осталась за Маррэем. Напомним, что со следующей недели Энди выйдет на первое место в рейтинге АТР.
Турнир АТР
«Мастерс»
Париж (Франция)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд:
3 748 925 евро
Финал
Матч
Изнер Д. (США) - Маррэй Э. (Великобритания) - 3:6, 7:6, 4:6
Место и дата
06 ноября 17:15, , Онлайн-трансляция
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