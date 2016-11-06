Рамзан Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что изначально является командой с духом победителя
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем инстаграме поделился впечатлениями от посещения матча 13-го тура РФПЛ «Терек» - «Зенит», который прошел в Грозном (2:1).
- Дорогие друзья! Очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб «Терек». Проигрывая уже в начале первого тайма со счётом 1:0 «Зениту», грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча - 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай.
Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ уровня и волевую победу. Ну а «Терек» в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива.
Кстати, благодаря сегодняшнему оформленному дублю албанский нападающий «Терека» Беким Балай стал одним из самых результативных среди бомбардиров РФПЛ. На его счету уже восемь голов, забитых в этом сезоне. С чем мы его и всю команду поздравляем! - написал Кадыров в социальной сети.
Дорогие друзья! Очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб "Терек". Проигрывая уже в начале первого тайма со счётом 1:0 "Зениту", грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча - 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай. Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ уровня и волевую победу. Ну а "Терек" в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива. Кстати, благодаря сегодняшнему оформленному дублю албанский нападающий "Терека" Беким Балай стал одним из самых результативных среди бомбардиров РФПЛ. На его счету уже восемь голов, забитых в этом сезоне. С чем мы его и всю команду поздравляем! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Зенит
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Албанец забил восемь голов в РФПЛ и догнал лидера списка бомбардиров Федора Смолова из «Краснодара».
Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.
В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».
Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция