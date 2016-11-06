Рамзан Кадыров: «Терек» в очередной раз доказал, что изначально является командой с духом победителя

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем инстаграме поделился впечатлениями от посещения матча 13-го тура РФПЛ «Терек» - «Зенит», который прошел в Грозном (2:1).

- Дорогие друзья! Очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб «Терек». Проигрывая уже в начале первого тайма со счётом 1:0 «Зениту», грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча - 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай.

Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ уровня и волевую победу. Ну а «Терек» в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива.

Кстати, благодаря сегодняшнему оформленному дублю албанский нападающий «Терека» Беким Балай стал одним из самых результативных среди бомбардиров РФПЛ. На его счету уже восемь голов, забитых в этом сезоне. С чем мы его и всю команду поздравляем! - написал Кадыров в социальной сети.

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Албанец забил восемь голов в РФПЛ и догнал лидера списка бомбардиров Федора Смолова из «Краснодара».

Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.

В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».

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