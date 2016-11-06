Беким Балай: Гол «Зенита» пробудил нас

Герой матча в Грозном нападающий Беким Балай, оформивший дубль в ворота Михаила Кержакова, рассказал о своих впечатлениях от матча, планах команды на сезон и станцевал для журналистов лезгинку.

– Насколько сегодняшний матч оправдал ваши ожидания?

– Мои ожидания полностью оправданы, так как у нас идет хорошая серия. Правда, с Кубком не очень удачно получилось. С «Зенитом» мы намеревались только выиграть.

– Гол в ваши ворота вытекал ли из логики игры?

– Гол «Зенита» пробудил нас. Очень изменилась наша игра — стали играть более агрессивнее, он дал нам сумасшедшую мотивацию.

– Сложилось впечатление, что вы заиграли лучше, как только сравняли счет.

– Все протекало естественно. Поддержка зрителей тоже сказалась. Мы стали прессинговать, и это дало свои плоды.

– В Чечне чтят традиции, и одна из них — танец лезгинка. В случае успеха в этом сезоне, не хотели бы разучить азы этого танца и исполнить его?

– Я знаю этот танец. Могу станцевать прямо сейчас, — отвечает футболист и натурально начинает танцевать лезгинку. Балай также отметил, что перед командой стоит задача попасть в зону Лиги Европы.

– В этом сезоне все игроки, тренеры настроены на то, чтобы попасть в Европу. Мы будем делать для этого все возможное.