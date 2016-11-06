«Шальке» обыграл «Вердер» благодаря дублю Шепфа

Матч десятого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Шальке».

В составе победителей дубль в активе Алессандро Шепфа, еще один гол забил Набиль Бенталеб. У бременцев с пенальти забил Серж Гнабри.

«Шальке» набрал 11 очков и занимает 12-е место. У «Вердера» семь очков и 16-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

10-й тур