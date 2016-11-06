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«Шальке» обыграл «Вердер» благодаря дублю Шепфа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Шальке».

В составе победителей дубль в активе Алессандро Шепфа, еще один гол забил Набиль Бенталеб. У бременцев с пенальти забил Серж Гнабри.

«Шальке» набрал 11 очков и занимает 12-е место. У «Вердера» семь очков и 16-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

10-й тур

Матч

Шальке 04 - Вердер - 3:1 (2:1)

Голы

Шёпф 35 (1:0). Бенталеб 38 (2:0). Гнабри 42 (2:1 - пен.). Шёпф 63 (3:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Настасич, Хёведес, Гайс, Бенталеб (Стамбули, 80), Шёпф, Майер (Баба, 88), Горецка, Шупо-Мотинг (Коноплянка, 90)

Вердер: Видвальд, Гарсия С., Мойсандер, Велькович, Селасси, Юнузович, Фритц (Хайрович, 64), Гриллич, Гнабри, Бартельс (Писарро, 70), Пецос

Предупреждения:

Бенталеб, 54; Стамбули, 84 - Велькович, 37; Пецос, 43; Гарсия С., 68

Судья:

Перл Гюнтер (Германия)

Место и дата

06 ноября 19:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция


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