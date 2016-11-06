«Ростов-Дон» проиграл «Мидтьюлланду» и опустился на четвертое место в группе
«Ростов-Дон» потерпел
поражение от «Мидтьюлланда» (23:25) в матче четвертого тура группового этапа
Лиги чемпионов в Икасте (Дания).
Самым результативным игроком в составе российской команды стала правая полусредняя Анна Вяхирева, забившая шесть голов.
После четырех матчей у «Ростов-Дона» осталось два очка, и команда опустилась на четвертое место в группе C.
В пятом туре 11 ноября «Ростов-Дон» примет действующего победителя Лиги чемпионов «Бухарест», у которого также два очка.
Напомним, в основной этап Лиги чемпионов проходит по три лучшие команды из группы.
Лига чемпионов
Женщины
Групповой этап
Группа C
4-й тур
«Мидтьюлланд» (Дания)
– «Ростов-Дон» (Россия) – 25:23 (13:10)
«Ростов-Дон»: Вяхирева (6), Ильина (5), Кабрал Барбоса (4), Дембеле (2), Манагарова (2), Петрова (2), Макеева (1), Сень (1), Бобровникова, Борщенко, Черноиваненко, Григель, Лунде, Мехдиева, Сливинская, Степанова.
Турнирное положение: 1. «Дьор» (Венгрия) – 8 очков. 2. «Мидтьюлланд» – 4. 3. «Бухарест» (Румыния) – 2. 4. «Ростов-Дон» – 0.