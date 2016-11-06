«Лестер» дома уступил «Вест Бромвичу»
Матч 12-го тура чемпионата
Англии между «Лестером» и «Вест Бромвичем» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу «Вест Бромвича».
В составе победителей отличились Джеймс Морррисон и Мэттью Филлипс. У «Лестера» гол в активе Ислама Слимани. «Лестер», который в прошлом сезоне стал чемпионом Англии, занимает 14-е место, имея в активе 12 очков. У «Вест Бромвича» 13 очков и 11-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига.
12-й тур
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