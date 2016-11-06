«Лестер» дома уступил «Вест Бромвичу»

читайте также

АПЛ. 11-й тур. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» и другие матчи Результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии.

Дубль Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Суонси» «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Либерти Стэдиум».

«Халл» обыграл «Саутгемптон» Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Халлом» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Халла».

«Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» и вышел на первое место в АПЛ «Ливерпуль» дома взял верх над «Уотфордом» (6:1) в 11-м туре чемпионата Англии.

Харри Кейн: Я вернулся на поле после травмы, чтобы снова забивать голы Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 11-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Ливерпуль» - «Уотфорд». Голкипер гостей Гомес был заменен из-за травмы В первом тайме матча 11-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Уотфордом» получил травму вратарь гостей Эурелио Гомес. Из-за этого он не смог продолжить игру.

Гари Линекер: У Озила столько голевых передач, что даже защитники забивают с его навесов Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался об автоголе защитника «Тоттенхэма» Кевина Виммера в матче 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».

Тео Уолкотт: Возможно, в будущем ничья с «Тоттенхэмом» окажется хорошим результатом Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился впечатлениями после матча с «Тоттенхэмом» в 11-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Казус Виммера. Как «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью «Советский спорт» рассказывает, как проходило дерби Северного Лондона.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча -1:1.

Пайе может покинуть «Вест Хэм» Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе может расстаться с лондонским клубом в зимнее трансферное окно.

«Челси» и «Арсенал» интересуются де Вреем Голландский защитник «Лацио» Стефан де Врей попал в сферу интересов «Челси» и «Арсенала», сообщает Goal.

5 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Ровно 30 лет назад Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед», который впоследствии стал одним из самых титулованных клубов в Европе.

Арсен Венгер: «Тоттенхэм» как клуб никогда не сравнится с «Арсеналом» Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что «канониры» всегда будут сохранять превосходство над принципиальными соперниками из «Тоттенхэма».

Депай готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе Голландский вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Челси» разгромил «Эвертон» благодаря дублю Азара В матче 11-го тура чемпионата Англии «Челси» крупно переиграл «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 5:0.

Хосеп Гвардиола: Мы сделали абсолютно все для победы Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Мидлсбро» в 11-м туре чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» упустил победу в конце матча с «Мидлсбро» Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Мидлсбро» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«МЮ» намерен приобрести Година за 30 млн фунтов Защитник «Атлетико» Диего Годин может в зимнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.