Леонид Слуцкий: Погода — точно не основная причина того, что не смогли победить

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча против «Амкара» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Понятно, что были тяжелые погодные условия. Выбор атакующих средств был ограничен. Мы создавали высокий уровень давления, забили дважды, но, к сожалению, не смогли выиграть. Через центральную зону тяжело нам сейчас вести атакующие действия. Акцент был сделан на фланги. Погода — точно не основная причина того, что не смогли победить, — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

На 18-й минуте защитник ЦСКА Сергей Игнашевич реализовал пенальти, назначенный за снос защитника Марио Фернандеса в штрафной «Амкара». Гости отыгрались через семь минут, когда защитник Георгий Джикия точно пробил головой после подачи Януша Гола с углового. А еще через две минуты полузащитник Михаил Костюков вывел гостей вперед, причем также забил ударом головой. ЦСКА отыгрался перед самым перерывом благодаря удару серба Зорана Тошича.

Счет первого тайма после перерыва не изменился. Отметим, что во втором тайме у ЦСКА дебютировал в премьер-лиге 18-летний форвард Федор Чалов.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил нигериец Фегор Огуде.

ЦСКА набрал 22 очка и остался на четвертом месте, у «Амкара» стало 21 очко, что позволило подняться на пятое место.

В 14-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» снова сыграет в Москве – на «Открытие Арене» со «Спартаком».

РФПЛ

13-й тур