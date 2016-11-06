«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»
«Краснодар и «Оренбург»
сыграли вничью (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».
К 11-й минуте матча хозяева вели со счетом 2:0 благодаря голам уругвайца Маурисио Перейры и бразильца Ари. Однако через десять минут счет был уже равным – у гостей отличились Сергей Бреев и Владимир Полуяхтов. А на 31-й минуте Полуяхтов оформил дубль и вывел «Оренбург» вперед.
Перед перерывом прямую красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси. На 73-й минуте вторую красную карточку в матче получил полузащитник «Оренбурга» Роман Малых. И через две минуты после того, как составы уравнялись, защитник «Краснодара» Александр Мартынович сравнял счет.
Отметим, что после трех пропущенных голов был заменен голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк.
«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на пятое место, у «Оренбурга» стало 11 очков, что позволило команде покинуть зону стыковых матчей, опередив «Урал».
В 14-м туре «Краснодар» примет «Урал», а «Оренбург» сыграет дома с «Локомотивом».
РФПЛ
13-й тур
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча