«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

«Краснодар и «Оренбург» сыграли вничью (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

К 11-й минуте матча хозяева вели со счетом 2:0 благодаря голам уругвайца Маурисио Перейры и бразильца Ари. Однако через десять минут счет был уже равным – у гостей отличились Сергей Бреев и Владимир Полуяхтов. А на 31-й минуте Полуяхтов оформил дубль и вывел «Оренбург» вперед.

Перед перерывом прямую красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси. На 73-й минуте вторую красную карточку в матче получил полузащитник «Оренбурга» Роман Малых. И через две минуты после того, как составы уравнялись, защитник «Краснодара» Александр Мартынович сравнял счет.

Отметим, что после трех пропущенных голов был заменен голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк.

«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на пятое место, у «Оренбурга» стало 11 очков, что позволило команде покинуть зону стыковых матчей, опередив «Урал».

В 14-м туре «Краснодар» примет «Урал», а «Оренбург» сыграет дома с «Локомотивом».

РФПЛ

13-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча