Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2021 года

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как и сообщали ранее испанские СМИ, контракт продлен до 30 июня 2021 года. Завтра Роналду и президент «Реала» Флорентино Перес дадут по этому поводу совместную пресс-конференцию.

В текущем сезоне 31-летний Криштиану Роналду провел 11 матчей за «Реал» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.