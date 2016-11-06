Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2021 года
Нападающий мадридского «Реала»
Криштиану Роналду продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Как и сообщали ранее испанские СМИ, контракт продлен до 30 июня 2021 года. Завтра Роналду и президент «Реала» Флорентино Перес дадут по этому поводу совместную пресс-конференцию.
В текущем сезоне 31-летний Криштиану Роналду провел 11 матчей за «Реал» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.
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