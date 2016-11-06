Гаджи Гаджиев: Мы справились с задачами, которые стояли перед нами в матче с ЦСКА

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, матч завершился вничью (2:2).

«Погоду комментировать нет смысла. Скажу только, что поле здесь хорошего качества, оно выдержало. Несмотря на обильный снег, нужно было играть в футбол. В концовке игра стала нервозной. Это понятно, ведь для армейцев было важно набрать три очка, они давно не побеждали. Стали излишне эмоциональны, но эмоциями надо уметь управлять. В целом, могу сказать, что мы справились с теми задачами, которые перед нами стояли», - цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

На 18-й минуте защитник ЦСКА Сергей Игнашевич реализовал пенальти, назначенный за снос защитника Марио Фернандеса в штрафной «Амкара». Гости отыгрались через семь минут, когда защитник Георгий Джикия точно пробил головой после подачи Януша Гола с углового. А еще через две минуты полузащитник Михаил Костюков вывел гостей вперед, причем также забил ударом головой. ЦСКА отыгрался перед самым перерывом благодаря удару серба Зорана Тошича.

Счет первого тайма после перерыва не изменился. Отметим, что во втором тайме у ЦСКА дебютировал в премьер-лиге 18-летний форвард Федор Чалов.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил нигериец Фегор Огуде.

ЦСКА набрал 22 очка и остался на четвертом месте, у «Амкара» стало 21 очко, что позволило подняться на пятое место.

В 14-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Амкар» снова сыграет в Москве – на «Открытие Арене» со «Спартаком».

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13-й тур