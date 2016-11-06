Аксель Витсель: Мы заслуживали большего в матче с «Тереком»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче против «Терека», который состоялся в Грозном (1:2).

- Обидно, что потерпели первое поражение в премьер-лиге. Мы боролись до конца и заслуживали большего в игре с «Тереком». Теперь отправляюсь в сборную Бельгии на два важных матча, - написал Витсель в своем твиттере.

Unlucky first loss in the league, we fought hard and deserved more from today's game. Off to Belgium now and two important games. — Axel Witsel (@axelwitsel28) 6 ноября 2016 г.

9 ноября сборная Бельгии проведет товарищеский матч со сборной Голландии, а 13 ноября примет в Брюсселе сборную Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.

В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов». Витсель эту игру пропустит из-за перебора желтых карточек.

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