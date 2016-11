Аксель Витсель: Мы заслуживали большего в матче с «Тереком»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче против «Терека», который состоялся в Грозном (1:2).

- Обидно, что потерпели первое поражение в премьер-лиге. Мы боролись до конца и заслуживали большего в игре с «Тереком». Теперь отправляюсь в сборную Бельгии на два важных матча, - написал Витсель в своем твиттере.

Unlucky first loss in the league, we fought hard and deserved more from today's game. Off to Belgium now and two important games.