Аксель Витсель: Мы заслуживали большего в матче с «Тереком»
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о матче против «Терека», который состоялся в Грозном (1:2).
- Обидно, что потерпели первое поражение в премьер-лиге. Мы боролись до конца и заслуживали большего в игре с «Тереком». Теперь отправляюсь в сборную Бельгии на два важных матча, - написал Витсель в своем твиттере.
Unlucky first loss in the league, we fought hard and deserved more from today's game. Off to Belgium now and two important games.— Axel Witsel (@axelwitsel28) 6 ноября 2016 г.
9 ноября сборная Бельгии проведет товарищеский матч со сборной Голландии, а 13 ноября примет в Брюсселе сборную Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 1:2. На гол Роберта Мака грозненцы ответили двумя мячами Бекима Балая. Для сине-бело-голубых это первое поражение в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу остались на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб из Чечни набрал 24 очка и вышел на третью позицию. Лидер чемпионата - «Спартак», в активе которого 31 очко.
В 14-м туре РФПЛ «Терек» 19 ноября встретится в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов». Витсель эту игру пропустит из-за перебора желтых карточек.
Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция