Миронов и Сорокин – лучшие игроки Кубка Карьяла

Директорат Кубка Карьяля признал защитника сборной России Илью Сорокина лучшим вратарем турнира, а Андрея Миронова – лучшим защитником.

Напомним, что московский армеец Илья Сорокин защищал ворота сборной России в двух поединках – против Финляндии и России. И пропустил в них только одну шайбу.

Московский динамовец Андрей Миронов закончил турнир с показателем полезности «плюс 2». При этом он был и капитаном нашей команды, которая выиграла Кубок Карьяла одержав на нем победы во всех трех матчах.

Лучшим нападающим был признан чешский форвард Лукаш Радил, набравший в трех играх 5 (3+2) очков.