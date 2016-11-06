«Интер» обыграл «Кротоне», забив три мяча в концовке
Матч 12-го тура чемпионата
Италии между «Интером» и «Кротоне» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:0 в пользу «Интера».
В составе победителей отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который сделал дубль. Они забивали на 84-й, 89-й и 90-й минутах, соответственно.
«Интер» набрал 17 очков и занимает девятое место. У «Кротоне» пять очков и последнее место.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
Матч
Голы
Перишич 84 (1:0). Икарди 88 (2:0 - пен.). Икарди 90 (3:0).
Состав
Интер: Ханданович, Раноккиа (Мурильо, 20), Миранда, Д'Амброзио, Сантон, Брозович, Перишич, Банега (Эдер, 64), Кандрева (Йоветич, 83), Мариу, Икарди
Кротоне: Кордаз, Рози, Месба, Феррари, Чеккерини, Барберис (Тонев, 86), Капецци, Роден (Сампиризи, 86), Палладино, Тротта (Крисетиг, 72), Фалькинели
Предупреждения:
Раноккиа, 11 - Месба, 14; Рози, 70
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
06 ноября 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция