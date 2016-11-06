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«Интер» обыграл «Кротоне», забив три мяча в концовке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Кротоне» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Интера».

В составе победителей отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который сделал дубль. Они забивали  на 84-й, 89-й и 90-й минутах, соответственно.

«Интер» набрал 17 очков и занимает девятое место. У «Кротоне» пять очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

Матч

Интер - Кротоне - 3:0 (0:0)

Голы

Перишич 84 (1:0). Икарди 88 (2:0 - пен.). Икарди 90 (3:0).

Состав

Интер: Ханданович, Раноккиа (Мурильо, 20), Миранда, Д'Амброзио, Сантон, Брозович, Перишич, Банега (Эдер, 64), Кандрева (Йоветич, 83), Мариу, Икарди

Кротоне: Кордаз, Рози, Месба, Феррари, Чеккерини, Барберис (Тонев, 86), Капецци, Роден (Сампиризи, 86), Палладино, Тротта (Крисетиг, 72), Фалькинели

Предупреждения:

Раноккиа, 11 - Месба, 14; Рози, 70

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

06 ноября 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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