«Интер» обыграл «Кротоне», забив три мяча в концовке

Матч 12-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Кротоне» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Интера».

В составе победителей отличились Иван Перишич и Мауро Икарди, который сделал дубль. Они забивали на 84-й, 89-й и 90-й минутах, соответственно.

«Интер» набрал 17 очков и занимает девятое место. У «Кротоне» пять очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур