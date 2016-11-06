«Терек» – «Зенит». Витсель стал лучшим по ударам и обводкам
В матче 13-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях уступил «Тереку» – 1:2.
По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 57% против 43%, нанес больше ударов по воротам – 15 (5 в створ) против 10 (4), сделал больше передач – 536 (точность – 85%) против 364 (77%), выиграл больше единоборств – 103 против 97 и совершил больше обводок – 37 (удачные – 62%) против 26 (54%).
Самым бьющим игроком матча стал Витсель – 4 удара (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 69 (88%), а острых передач – он же, Анюков и Мак – по 3 (по 0 точных). В единоборства чаще всех вступал Митришев – 27 (выиграл 44%). Самыми активными в дриблинге были Витсель и Мак – по 9 обводок.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция