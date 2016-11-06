«Терек» – «Зенит». Витсель стал лучшим по ударам и обводкам

В матче 13-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях уступил «Тереку» – 1:2.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 57% против 43%, нанес больше ударов по воротам – 15 (5 в створ) против 10 (4), сделал больше передач – 536 (точность – 85%) против 364 (77%), выиграл больше единоборств – 103 против 97 и совершил больше обводок – 37 (удачные – 62%) против 26 (54%).

Самым бьющим игроком матча стал Витсель – 4 удара (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Кришито – 69 (88%), а острых передач – он же, Анюков и Мак – по 3 (по 0 точных). В единоборства чаще всех вступал Митришев – 27 (выиграл 44%). Самыми активными в дриблинге были Витсель и Мак – по 9 обводок.