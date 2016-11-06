Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА бросались за мячами и не боялись встречать соперников телом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (105:56).

«Зенит» – серьезная команда, показывающая хороший баскетбол, и сегодня ей не доставало двух важных игроков. Поздравляю свою команду не только с победой, но и с показанным подходом к игре, с хорошим выступлением. Мы показали такой подход в матче с «Олимпиакосом», и сейчас мы снова бросались за мячами, не боялись встречать соперников телом. Понятно, что мы стремились разделить игровое время, тем более что у нас были проблемы – у Теодосича была температура, нездоровилось Джексону. При этом мы показали хороший атакующий баскетбол и с уважением отнеслись к Лиге ВТБ и своим достижениям», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА одержал четвертую победу в четырех матчах турнира.