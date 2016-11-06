«Фиорентина» и «Сампдория» разошлись миром
Матч 12-го тура чемпионата
Италии между «Фиорентиной» и «Сампдорией» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 1:1.
У гостей отличился Луис Муриэль, у хозяев – Федерико Бернардески. «Фиорентина» с 17 очками занимает восьмое место. У «Сампдории» 15 очков и 14-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
Матч
Фиорентина - Сампдория - 1:1 (1:0)
Голы
Бернардески 37 (1:0). Муриэль 57 (1:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Милич (Весино, 88), Томович, Гонсало, Бадель (Санчес Морено, 72), Валеро, Иличич, Тельо (Кьеза, 65), Бернардески, Калинич
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Скриньяр, Реджини, Сала (Перейра, 71), Линетти (Прат, 46), Торрейра, Баррето, Фернандеш, Квальярелла, Муриэль (Будимир, 83)
Предупреждения:
Гонсало, 45; Милич, 62; Бадель, 71 - Фернандеш, 55; Перейра, 90
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
06 ноября 20:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция