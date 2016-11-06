Роберт Евдокимов: У Воробьева - серьезная травма. Он не устраивал цирк
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после ничьей в матче 13 тура Премьер-Лиги назвал основные причины того, почему его команда сбавила обороты во втором тайме.
- Мы неплохо начали матч, имели неплохие моменты, чтобы отличиться. У Воробьева был шанс. Но в итоге начали матч со счета 0:2. «Краснодар» забил оба гола в фирменном стиле: со стеночками, игрой пятками и забеганиями. Но затем мы вернулись в игру. Видимо, хозяева расслабились. А мы показали, что тоже умеем играть в футболе, контролировать мяч. Но удаление «быков» сыграло с нами злую шутку. Я предупреждал парней, что не надо ослаблять давление, но это не сработало. Сыграла свою роль психология, чувство того, что соперник сейчас сдастся. Итог – во втором тайме «Краснодар» владел полным преимуществом. У нас не было ни прессинга, ни контроля мяча; еще и вынужденные замены произошли... Хотя мы могли побеждать, имели два неплохих момента, но не забили их. У «Краснодара» тоже были шанс, чтобы отличиться. Это сильная команда, но ничья сегодня была закономерна. Одно очко – шаг вперед.
- Сегодня собралось 22 тысячи людей на трибунах. Люди заплатили деньги, чтобы посмотреть футбол. Вам не стыдно за тот цирк, что ваши игроки устроили в последние десять минут, тот же Воробьев.
- Я вас всех поздравляю. Я думаю, если бы «Краснодар» доигрывал такой матч, когда на него давят, то его футболисты действовали бы также. Этому учат игроков, и мы своих учим. У нас были матчи, когда мы пропускали на последних минутах. У Воробьева серьезная травма, и это не цирк был с его стороны. Если вы не играли в футбол, вам этого не понять.
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция