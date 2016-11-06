Роберт Евдокимов: У Воробьева - серьезная травма. Он не устраивал цирк

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после ничьей в матче 13 тура Премьер-Лиги назвал основные причины того, почему его команда сбавила обороты во втором тайме.



- Мы неплохо начали матч, имели неплохие моменты, чтобы отличиться. У Воробьева был шанс. Но в итоге начали матч со счета 0:2. «Краснодар» забил оба гола в фирменном стиле: со стеночками, игрой пятками и забеганиями. Но затем мы вернулись в игру. Видимо, хозяева расслабились. А мы показали, что тоже умеем играть в футболе, контролировать мяч. Но удаление «быков» сыграло с нами злую шутку. Я предупреждал парней, что не надо ослаблять давление, но это не сработало. Сыграла свою роль психология, чувство того, что соперник сейчас сдастся. Итог – во втором тайме «Краснодар» владел полным преимуществом. У нас не было ни прессинга, ни контроля мяча; еще и вынужденные замены произошли... Хотя мы могли побеждать, имели два неплохих момента, но не забили их. У «Краснодара» тоже были шанс, чтобы отличиться. Это сильная команда, но ничья сегодня была закономерна. Одно очко – шаг вперед.

- Сегодня собралось 22 тысячи людей на трибунах. Люди заплатили деньги, чтобы посмотреть футбол. Вам не стыдно за тот цирк, что ваши игроки устроили в последние десять минут, тот же Воробьев.

- Я вас всех поздравляю. Я думаю, если бы «Краснодар» доигрывал такой матч, когда на него давят, то его футболисты действовали бы также. Этому учат игроков, и мы своих учим. У нас были матчи, когда мы пропускали на последних минутах. У Воробьева серьезная травма, и это не цирк был с его стороны. Если вы не играли в футбол, вам этого не понять.