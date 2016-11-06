Василий Карасев: У некоторых игроков «Зенита» попросту дрожали коленки перед более маститым соперником

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в матче против ЦСКА (56:105), а также рассказал о состоянии Яниса Тиммы и Сергея Карасева.

- Игра совершенно не устроила. Приезжать к ЦСКА в гости нужно в полном составе и готовыми на все сто процентов. Мы же были без двух лидеров, нам спешно пришлось менять тактику, было очень сложно подготовиться. У нас практически некем закрыть позицию третьего-четвертого номера. При этом у некоторых наших игроков попросту дрожали коленки перед более маститым соперником, они выглядели как бандерлоги перед Каа. Подобные вещи недопустимы.

В любом случае это хороший стресс для нас, ведь команда собиралась, чтобы выдерживать удары, но двух ребят, призванных принимать самые тяжелые из них, у нас в распоряжении не оказалось. Нельзя выиграть, когда после попадания соперника ты мажешь свой бросок или когда твой защитник не может разобраться с оппонентом один в один.

Когда поправятся Карасев и Тимма? Надеемся, что Янис будет готов к встрече с «Нижним Новгородом», а Сергей 8 ноября отправляется в Финляндию на обследование, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Тимма и Карасев пропустили игру с ЦСКА. «Зенит» проиграл в Москве со счетом 56:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Виталий Фридзон, набравший 23 очка. 21 очко в составе «Зенита» набрал Кайл Лэндри.

Подопечные Василия Карасева потерпели первое поражение в Едино й лиге ВТБ и опустились на третье место в турнирной таблице, имея в активе после пяти игр четыре победы. Армейцы выиграли четыре матча из четырех и вышли на первое место.

«Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 ноября в Санкт-Петербурге. 9 ноября петербуржцы встретятся в Малаге с «Уникахой» в матче Кубка Европы.