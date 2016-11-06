Киевское «Динамо» обыграло «Днепр»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Артем Беседин и Сергей Сидорчук, у «Днепра» с пенальти забил Руслан Ротань. «Динамо» с 30 очками занимает второе место. У «Днепра» из-за очкового штрафа только пять очков и 11-е место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
14-й тур
Матч
Голы
Беседин 21 (0:1). Ротань 25 (1:1 - пен.). Сидорчук 69 (1:2).
Состав
Днепр: Лунин, Влад, Сваток, Лопыренок, Адамюк, Политыло, Кравченко, Ротань, Вакулко, Довбик, Лунев
Динамо К: Рудько, Тымчик, Вида, Хачериди, Антуньеш, Буяльский, Сидорчук, Рыбалка, Цыганков, Гонсалес, Беседин
Предупреждения:
Ротань, 64; A. Lunin, 73; Близниченко, 84 - нет
Судья:
Екатерина Монзуль (Украина)
Место и дата
06 ноября 20:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция