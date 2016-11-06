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Киевское «Динамо» обыграло «Днепр»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Артем Беседин и Сергей Сидорчук, у «Днепра» с пенальти забил Руслан Ротань. «Динамо» с 30 очками занимает второе место. У «Днепра» из-за очкового штрафа только пять очков и 11-е место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

14-й тур

Матч

Днепр - Динамо К - 1:2 (1:1)

Голы

Беседин 21 (0:1). Ротань 25 (1:1 - пен.). Сидорчук 69 (1:2).

Состав

Днепр: Лунин, Влад, Сваток, Лопыренок, Адамюк, Политыло, Кравченко, Ротань, Вакулко, Довбик, Лунев

Динамо К: Рудько, Тымчик, Вида, Хачериди, Антуньеш, Буяльский, Сидорчук, Рыбалка, Цыганков, Гонсалес, Беседин

Предупреждения:

Ротань, 64; A. Lunin, 73; Близниченко, 84 - нет

Судья:

Екатерина Монзуль (Украина)

Место и дата

06 ноября 20:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция

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