«Вильярреал» обыграл «Бетис»
Матч 11-го тура чемпионата
Испании между «Вильярреалом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».
В составе победителей отличились Мануэль Тригерос и Роберто Сориано. «Вильярреал» набрал 22 очка и занимает третье место. У «Бетиса» 11 очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
11-й тур
Матч
Вильярреал - Бетис - 2:0 (1:0)
Голы
Тригерос 22 (1:0). Сориано Б. 53 (2:0).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Марио, Коста, Мусаккио, Руис, Сориано Р. (Черышев, 74), Тригерос, Сориано Б., Сансоне, Кастильехо (Эрнандес, 79), Бакамбу (дос Сантос, 66)
Бетис: Адан, Манди, Песселья, Мартинес, Гутьеррес (Кастро, 57), Пиччини, Хоакин (Алегрия, 56), Мартин, Сехудо, Петрос, Санабрия (Лейва, 57)
Предупреждения:
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
06 ноября 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция