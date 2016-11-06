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«Вильярреал» обыграл «Бетис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».

В составе победителей отличились Мануэль Тригерос и Роберто Сориано. «Вильярреал» набрал 22 очка и занимает третье место. У «Бетиса» 11 очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера

11-й тур

Матч

Вильярреал - Бетис - 2:0 (1:0)

Голы

Тригерос 22 (1:0). Сориано Б. 53 (2:0).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Марио, Коста, Мусаккио, Руис, Сориано Р. (Черышев, 74), Тригерос, Сориано Б., Сансоне, Кастильехо (Эрнандес, 79), Бакамбу (дос Сантос, 66)

Бетис: Адан, Манди, Песселья, Мартинес, Гутьеррес (Кастро, 57), Пиччини, Хоакин (Алегрия, 56), Мартин, Сехудо, Петрос, Санабрия (Лейва, 57)

Предупреждения:

нет - Сехудо, 72; Мартин, 79

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

06 ноября 20:30, Мадригал, Онлайн-трансляция

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