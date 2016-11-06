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Игорь Шалимов: То, что случилось, катастрофа

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в матче с «Краснодаром» в рамках 13 тура Премьер-Лиги заявил, что не знает, что случилось с его командой в середине первого тайма.

- На куски раздробилась игра. В первые десять минут мы владели преимуществом, забили два гола. Потом случилось что-то непонятное. Да, была ошибка вратаря. Но с 2:0 мы пришли к 2:3. Мы перестали контролировать мяч, была растерянность у игроков. Я не знаю, с чем это связано. Когда мы первые забивали, мы всегда доводили игру до победы. То, что случилось сегодня, какая-то катастрофа. Это один кусок. Потом случилось удаление. Не знаю, было оно, или нет, но судья принял такое решение. При счете 2:3 было тяжело играть вдесятером. Мы владели инициативой, Синицын нас выручал. В итоге, парни сравняли счет. Но я недоволен, что мы много теряли мячи, вместо того, чтобы его отбирать. Был ком дурацких индивидуальных ошибок: те же ненужные штрафные, которые мы зарабатывали. И я был недоволен последними минутами, когда судья уравнял составы. Мы должны были давить, а не лупить с тридцати метров по воротам, делать странные навесы в штрафную площадь «Оренбурга». Мы должны были владеть инициативой и доводить дело до победы, а игра, наоборот, стала равной.

- Что с Крицюком, Смоловым и Налдо?
- У Налдо и Смолова травмы. В Германии он на лавке сидел и просто поддерживал ребят. Сегодня он тренировался, но пока не готов. У Петрова растяжение. Крицюк почувствовал недомогание.

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