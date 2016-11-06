«Шахтер» обыграл «Александрию»

читайте также

УПЛ. 14-й тур. «Днепр» уступил «Динамо», «Александрия» - «Шахтеру» и другие матчи Результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины.

Киевское «Динамо» обыграло «Днепр» Матч 14-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

Дмитрий Чигринский: Луческу – диктатор, он пытается выжать максимум из каждого Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал о методах работы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, ранее они вместе работали в «Шахтере».

Дмитрий Чигринский: Надеюсь, что «Днепр» с мной рассчитается Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выразил надежду, что его бывший клуб «Днепр» выплатит ему задолженность по зарплате.

Рафаэль Форстер: Я фанат «Барселоны», но мечтаю играть в бундеслиге Бразильский защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер сказал, что мечтает оказаться в чемпионате Германии. Отметим, что у футболиста есть немецкие корни.

«Шальке», «Шахтер» и «Аякс» вышли в плей-офф Лиги Европы По итогам последних матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы в 1/16 финала турнира пробились три команды.

Донецкий «Шахтер» на выезде переиграл «Гент» Футболисты донецкого «Шахтера» нанесли поражение бельгийскому «Генту» со счетом 5:3 в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Бывший форвард «Шахтера» Чиприан Марика завершил карьеру из-за проблем со здоровьем Бывший нападающий сборной Румынии и донецкого «Шахтера» Чиприан Марика принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 31 года.

УПЛ.13-й тур. «Заря» обыграла «Звезду», «Ворскла» и «Александрия» сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины.

Киевское «Динамо» обыграло «Карпаты» Матч 13-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и львовскими «Карпатами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».

«Шахтер» обыграл «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛ Матч 13-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Черноморцем» завершился победой донецкого клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».

«Днепр» должен Хуанде Рамосу 1,6 млн евро Стало известно, сколько «Днепр» должен заплатить Хуанде Рамосу. Ранее испанский специалист занимал должность главного тренера команды.

Торнике Окриашвили: Российский чемпионат сильнее бельгийского и украинского Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили сравнил по силе чемпионаты России, Украины и Бельгии. Он отметил, что РФПЛ – наиболее сильная среди указанных лиг.

Ярмоленко пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмы Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Футболист получил травму.

Мирча Луческу: Когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, проскочила мысль, что однажды могу тренировать эту команду Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему весной 2016 года принял предложение петербургского клуба.

«Волынь» проведет два домашних матча без зрителей за неонацисткие выкрики фанатов КДК Федерации футбола Украины принял решение закрыть домашнюю арену «Волыни» на два ближайших матча за неонацисткие скандирования болельщиков в ходе встречи 12-го тура УПЛ с «Днепром» (3:0).

«Шахтер» обыграл «Александрию» и вышел в четвертьфинал Кубка Украины Матч 1/8 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и «Александрией» завершился «Шахтера». Итоговый счет матча – 2:1.

Владислав Ващук: Суркис сказал: «Кому ты нужен, инвалид?», а «Спартак» готов был ждать полгода, пока я выздоровею Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский клуб.

«Днепр» оштрафован на 6 очков в чемпионате Украины Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение оштрафовать на шесть очков в национальном первенстве клуб «Днепр».