«Шахтер» обыграл «Александрию»
Матч 14-го тура чемпионат
Украины между «Александрией» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу «Шахтера».
В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Дентиньо, у «Александрии» забил Роман Яремчук. «Шахтер» набрал 38 очков и занимает первое место. У «Александрии» 21 очко и пятое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
14-й тур
Матч
Александрия - Шахтер - 1:2 (0:2)
Голы
Дентиньо 12 (0:1). Феррейра 39 (0:2). Яремчук 46 (1:2).
Состав
Александрия: Леванидов, Шендрик, Басов, Микицей, Запорожан, Цуриков, Грицук, Огиря, Козак, Яремчук, Пономарь
Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец, Кучер, Бернард, Фред, Малышев, Марлос, Феррейра, Дентиньо
Предупреждения:
Цуриков, 27; Яремчук, 31; Шендрик, 62; Полярус, 78 - Срна, 45; Фред, 69; Бернард, 80; Исмаили, 90
Судья:
Юрий Вакс (Украина)
Место и дата
06 ноября 20:30, Ника, Онлайн-трансляция