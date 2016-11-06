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«Шахтер» обыграл «Александрию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионат Украины между «Александрией» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шахтера».

В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Дентиньо, у «Александрии» забил Роман Яремчук. «Шахтер» набрал 38 очков и занимает первое место. У «Александрии» 21 очко и пятое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

14-й тур

Матч

Александрия - Шахтер - 1:2 (0:2)

Голы

Дентиньо 12 (0:1). Феррейра 39 (0:2). Яремчук 46 (1:2).

Состав

Александрия: Леванидов, Шендрик, Басов, Микицей, Запорожан, Цуриков, Грицук, Огиря, Козак, Яремчук, Пономарь

Шахтер: Пятов, Исмаили, Срна, Ордец, Кучер, Бернард, Фред, Малышев, Марлос, Феррейра, Дентиньо

Предупреждения:

Цуриков, 27; Яремчук, 31; Шендрик, 62; Полярус, 78 - Срна, 45; Фред, 69; Бернард, 80; Исмаили, 90

Судья:

Юрий Вакс (Украина)

Место и дата

06 ноября 20:30, Ника, Онлайн-трансляция


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