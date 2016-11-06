Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси получил травму глаза в матче десятого тура высшей лиги Турции с «Акхисар Беледие» (3:1).

В конце первого тайма в единоборстве в штрафной соперника ван Перси получил удар в левый глаз, в результате чего у игрока появилась кровь на лице. Ван Перси был заменен на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике и доставлен в больницу.

Отметим, что на 26-й минуте Ван Перси забил первый гол в матче.