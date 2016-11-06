Владислав Третьяк: Такие игроки как Ковальчук и Дацюк должны выступить на домашнем этапе Евротура

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании состава национальной команды на второй этап Евротура - Кубок Первого канала.

- Кубок Первого канала надо обязательно выигрывать, потому что мы празднуем семьдесят лет отечественного хоккея, это будет большой праздник. Такие игроки как Илья Ковальчук и Павел Дацюк конечно, должны сыграть на домашнем этапе Евротура, хотя решение за тренерским штабом. Но и ребята из команды, победившей в Финляндии, показали, что они готовы. Думаю, после такой победы кого-то точно возьмут в команду в декабре, - заявил Третьяк в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, Дацюка и Ковальчука не вызвали в сборную России на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Российские хоккеисты на турнире в Финляндии одержали три победы в основное время и заняли итоговое первое место.

В последнем туре подопечные Олега Знарка всухую обыграли сборную Чехии (3:0), а перед этим выиграли у финнов (5:1) и шведов (3:2). По итогам Кубка в число лучших игроков турнира вошли два хоккеиста российской команды: вратарь Илья Сорокин и защитник Андрей Миронов.

Кубок Первого канала пройдет в московском «ВТБ Ледовом дворце» с 15 по 18 декабря.