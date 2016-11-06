«Нью-Йорк» дома уступил «Юте»

Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Ютой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 114:109 в пользу «Юты».

В составе победителей самым результативным стал Гордон Хэйуорл, который набрал 28 очков. У «Нью-Йорка» столько же очков набрали два игрока – Кармело Энтони и Кристапс Порзингис.

«Юта» занимает пятое место на Западе – четыре победы и три поражения. «Нью-Йорк» 12-й на Востоке – две победы и четыре поражения.

НБА. Регулярный чемпионат