«Нью-Йорк» дома уступил «Юте»
Матч регулярного чемпионата НБА
между «Нью-Йорком» и «Ютой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
114:109 в пользу «Юты».
В составе победителей самым результативным стал Гордон Хэйуорл, который набрал 28 очков. У «Нью-Йорка» столько же очков набрали два игрока – Кармело Энтони и Кристапс Порзингис.
«Юта» занимает пятое место на Западе – четыре победы и три поражения. «Нью-Йорк» 12-й на Востоке – две победы и четыре поражения.
НБА. Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
06 ноября 20:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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