Ибрагимович пропустит матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации
Форвард «Манчестер
Юнайтед» Златан Ибрагимович получил желтую карточку в матче 11-го тура
премьер-лиги с «Суонси».
Это предупреждение стало для 35-летнего шведа пятым в нынешнем сезоне, из-за чего он пропустит игру следующего тура с «Арсеналом».
В нынешнем сезоне Ибрагимович забил шесть голов в 11 матчах премьер-лиги.
Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» пройдет 19 ноября на «Олд Траффорд». Начало – 15:30 (мск).
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)
Голы
Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).
Состав
Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович
Предупреждения:
нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция