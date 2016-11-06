Ибрагимович пропустит матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил желтую карточку в матче 11-го тура премьер-лиги с «Суонси».

Это предупреждение стало для 35-летнего шведа пятым в нынешнем сезоне, из-за чего он пропустит игру следующего тура с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил шесть голов в 11 матчах премьер-лиги.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» пройдет 19 ноября на «Олд Траффорд». Начало – 15:30 (мск).