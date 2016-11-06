Роман Бабаев: Надеюсь, Чалов вырастет в игрока основного состава ЦСКА
Генеральный директор
ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте форварда Федора Чалова в основном составе
команды в премьер-лиге.
На 75-й минуте матча 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:2) 18-летний нападающий вышел на замену вместо Карлоса Страндберга.
«Федя – молодец, считаю, что он заслужил этот шанс. Понятно, что в таких условиях выходить и сразу отметиться голом или результативным действием очень непросто, но все равно, надеюсь, что он вырастет в футболиста основного состава. Радует, что молодежь у нас старается и лидирует в первенстве молодежных команд, в молодежной лиге УЕФА», – приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.
Напомним, ранее Чалов выходил на поле в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2).
Напомним, в двух матчах за молодежный состав ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА с «Монако» Чалов забил пять голов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция