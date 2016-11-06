Роман Бабаев: Надеюсь, Чалов вырастет в игрока основного состава ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте форварда Федора Чалова в основном составе команды в премьер-лиге.

На 75-й минуте матча 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:2) 18-летний нападающий вышел на замену вместо Карлоса Страндберга.

«Федя – молодец, считаю, что он заслужил этот шанс. Понятно, что в таких условиях выходить и сразу отметиться голом или результативным действием очень непросто, но все равно, надеюсь, что он вырастет в футболиста основного состава. Радует, что молодежь у нас старается и лидирует в первенстве молодежных команд, в молодежной лиге УЕФА», – приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.

Напомним, ранее Чалов выходил на поле в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2).

Напомним, в двух матчах за молодежный состав ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА с «Монако» Чалов забил пять голов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча