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Роман Бабаев: Надеюсь, Чалов вырастет в игрока основного состава ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте форварда Федора Чалова в основном составе команды в премьер-лиге.

На 75-й минуте матча 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:2) 18-летний нападающий вышел на замену вместо Карлоса Страндберга.

«Федя – молодец, считаю, что он заслужил этот шанс. Понятно, что в таких условиях выходить и сразу отметиться голом или результативным действием очень непросто, но все равно, надеюсь, что он вырастет в футболиста основного состава. Радует, что молодежь у нас старается и лидирует в первенстве молодежных команд, в молодежной лиге УЕФА», – приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.

Напомним, ранее Чалов выходил на поле в матче 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2).

Напомним, в двух матчах за молодежный состав ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА с «Монако» Чалов забил пять голов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул

Предупреждения:

Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73

Удаления:

нет - Огуде, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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