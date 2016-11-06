Гаджи Гаджиев: Джикия хочет играть за Россию, но его интенсивно «атакует» Грузия

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России (2:2) рассказал о вызове в сборную России центрального защитника команды Георгия Джикии. Он отметил, что Джикию приглашают и в сборную Грузии.

«Думаю, что он справился с этим эмоциональным состоянием. Конечно, он хочет играть за сборную России, но у него есть сомнения. Его интенсивно «атакует» Грузия. Наверное, какие-то условия предлагает, говорят, дескать, ты же грузин, поэтому должен играть за Грузию. Но он, как и Идову, родился в России. Может быть, у него нет уверенности, что он будет играть за Россию. Матч (с ЦСКА) он провел нормально», - цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Интервью с Георгием Джикией вы можете прочитать здесь.