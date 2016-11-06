Гаджи Гаджиев: Джикия хочет играть за Россию, но его интенсивно «атакует» Грузия
Главный
тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча против ЦСКА в 13-м туре чемпионата России
(2:2) рассказал о вызове в сборную России центрального защитника команды
Георгия Джикии. Он отметил, что Джикию приглашают и в сборную Грузии.
«Думаю, что он справился с этим эмоциональным состоянием. Конечно, он хочет играть за сборную России, но у него есть сомнения. Его интенсивно «атакует» Грузия. Наверное, какие-то условия предлагает, говорят, дескать, ты же грузин, поэтому должен играть за Грузию. Но он, как и Идову, родился в России. Может быть, у него нет уверенности, что он будет играть за Россию. Матч (с ЦСКА) он провел нормально», - цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Интервью с Георгием Джикией вы можете прочитать здесь.
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция