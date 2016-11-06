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Доменико Кришито: Мы смотрим только вперед – сезон длинный, а отставание от первого места всего три очка

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги с «Тереком» (2:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Первое поражение в чемпионате. К сожалению, мы не реализовали множество своих моментов. Но мы смотрим только вперед – сезон длинный, а отставание от первого места всего три очка», – приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» открыл счет после гола Роберта Мака, однако дубль Бекима Балая принес «Тереку» победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Терек - Зенит - 2:1 (2:1)

Голы

Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)

Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)

Предупреждения:

Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87

Удаления:

нет - Нету, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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