Доменико Кришито: Мы смотрим только вперед – сезон длинный, а отставание от первого места всего три очка
Защитник «Зенита»
Доменико Кришито подвел итоги матча 13-го тура премьер-лиги с «Тереком» (2:2)
на «Ахмат Арене» в Грозном.
«Первое поражение в чемпионате. К сожалению, мы не реализовали множество своих моментов. Но мы смотрим только вперед – сезон длинный, а отставание от первого места всего три очка», – приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» открыл счет после гола Роберта Мака, однако дубль Бекима Балая принес «Тереку» победу.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция