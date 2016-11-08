Евгений Пашутин: После игры в Стамбуле лидеры недостаточно восстановились
Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от «Химок»
в матче Единой лиги ВТБ посетовал на недостаточно жесткую игру в защите во
второй половине встречи.
«Как и ожидалось, матч для нас получился сложным. После выездной игры в
Стамбуле лидеры недостаточно восстановились, но это не является оправданием.
Вся команда должна бороться, а мы перестали защищаться в третьей и четвертой
четвертях, пропустив в итоге фактически 90 очков, а когда «Химки» дома забивают
90 очков, то очень сложно победить. Поэтому я бы хотел отметить плохую защиту с
нашей стороны, а также ошибки в нападении: много промазали из-под кольца, не
забили десять штрафных. Кажется, что это мелочи, но в такой игре эти мелочи
позволили «Химкам» взять лидерство в десять очков и уже потом контролировать
матч. Думаю, нам не хватило хладнокровия. «Химки» победили достойно», -
приводит официальный сайт «Химок» слова Пашутина.
Воскресная игра в Химках завершилась победой хозяев со счетом 87:70. Самыми результативными в составе «Химок» стали Нобель Бунгу-Коло (19 очков, 5 подборов) и Алексей Швед (14 очков, 4 передачи).
Матч
Состав
Химки: Бунгу-Коло (19), Швед (14), Паллен (13), Роуленд (12), Тодорович (12)
УНИКС: Колом (15), Лэнгфорд (15), Параховский (11)
Место и дата
06 ноября 16:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция