Евгений Пашутин: После игры в Стамбуле лидеры недостаточно восстановились

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от «Химок» в матче Единой лиги ВТБ посетовал на недостаточно жесткую игру в защите во второй половине встречи.

«Как и ожидалось, матч для нас получился сложным. После выездной игры в Стамбуле лидеры недостаточно восстановились, но это не является оправданием. Вся команда должна бороться, а мы перестали защищаться в третьей и четвертой четвертях, пропустив в итоге фактически 90 очков, а когда «Химки» дома забивают 90 очков, то очень сложно победить. Поэтому я бы хотел отметить плохую защиту с нашей стороны, а также ошибки в нападении: много промазали из-под кольца, не забили десять штрафных. Кажется, что это мелочи, но в такой игре эти мелочи позволили «Химкам» взять лидерство в десять очков и уже потом контролировать матч. Думаю, нам не хватило хладнокровия. «Химки» победили достойно», - приводит официальный сайт «Химок» слова Пашутина.

Воскресная игра в Химках завершилась победой хозяев со счетом 87:70. Самыми результативными в составе «Химок» стали Нобель Бунгу-Коло (19 очков, 5 подборов) и Алексей Швед (14 очков, 4 передачи).