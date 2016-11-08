Душко Иванович: Причина победы над УНИКСом – защита
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над
казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за игру в защите.
«Мы знали, что сделать в этом матче. Возможно, в каком-то эпизоде не
сыграли так, как это требовалось, так как спешили в нападении, не было нужного
терпения. Однако главная причина победы – наша защита. Швед сыграл 15 минут,
так как имел три фола, к тому же мы в концовке повели «+15», а он как лидер
этой команды понадобится в напряженных матчах. Сегодня Нобель хорошо защищался
против Лэнгфорда, однако защищаться один-на-один против Лэнгфорда очень сложно.
Бунгу-Коло хорошо действовал в обороне, но и другие игроки ему помогали», -
приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Воскресная игра в Химках завершилась победой хозяев со счетом 87:70. Самыми результативными в составе «Химок» стали Нобель Бунгу-Коло (19 очков, 5 подборов) и Алексей Швед (14 очков, 4 передачи).
Матч
Состав
Химки: Бунгу-Коло (19), Швед (14), Паллен (13), Роуленд (12), Тодорович (12)
УНИКС: Колом (15), Лэнгфорд (15), Параховский (11)
Место и дата
06 ноября 16:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция