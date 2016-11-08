Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Спартак
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасно

Комментарии

Главный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.

«Если объективно комментировать матч, то нужно отметить, что в первом тайме мы как будто перевозбудились после вчерашней победы и играли просто ужасно. Особенно в первые пятнадцать минут. Потом уже было немного лучше, но к тому времени мы уже набрали пять фолов. Во втором тайме игра стала более равной, и после перерыва был сделан результат. При более удачной игре соперник мог выйти вперед еще в первом тайме. Этого не случилось, на перерыв ушли при счете 0:0. Во втором тайме была уже совсем другая игра, действовали на равных и смогли добиться важной победы», - приводит официальный сайт «Газпрома-Югры» слова Кака.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Щелково, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный периодГлавный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистовГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за дисциплинированную игру.Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре»Подмосковное «Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.Дубль Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Прогрессом»«Газпром-Югра» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России обыграл «Прогресс» из Глазова.Московский «Спартак» проиграл «Газпрому-Югре» в первом матче 1/8 финала Кубка РоссииЮгорский «Газпром-Югра» переиграл московский «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу.Евгений Куксевич: Не зря мы столько времени готовились к матчу с «Газпромом-Югрой»Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы над «Газпрмом-Югрой» в первом матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу похвалил подопечных за предельную концентрацию на протяжении матча.Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьОткровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.Зоидзе творит сенсациюЗоидзе творит сенсациюСтартовал очередной чемпионат России по мини-футболу.Защитники «Динамо» Ари и Бурков поменяли игровые номераЗащитники «Динамо» Денис Бурков и Ари в новом сезоне будут выступать под другими номерами.Матч за Суперкубок России пройдет в ЩелковоМатч за первый Суперкубок России по мини-футболу 2016 года между подмосковным «Динамо» и югорским «Газпромом-ЮГРА» состоится в Щелково. Игра пройдет в УСК «Подмосковье».«Динамо» вернулось домой после Межконтинентального кубкаМосковское «Динамо» вернулось домой после Межконтинентального кубка. Турнир проходил в Дохе (Катар).Янар Асадов пополнил состав «Дины»Игрок МФК «Газпром-Югра» Янар Асдов стал игроком «Дины». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Артем Ниязов стал игроком «Дины»Игрок МФК «Газпром-Югра» Артем Ниязов перешел в «Дину». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Динамо» обыграло «Газпром-Югру» и стало чемпионом РоссииПодмосковное «Динамо» обыграло сегодня в Щелково «Газпром-Югру» (5:2 О.Т) в пятом, решающем матче финала плей-офф суперлиги и стало чемпионом России.Кака: В пятом матче с «Динамо» сильнее окажется тот, кто сможет быстрее восстановитьсяГлавный тренер «Газпром-Югры» Кака поделился впечатлениями после четвертого матча финальной серии плей-офф чемпионата России против «Динамо». Напомним, что его команда одержала победу (3:3, по пенальти – 4:3).Темур Алекберов: Перед серией с «Газпром-Югрой» предполагали, что будет пятый матчГлавный тренер «Динамо» Темур Алекберов поделился впечатлениями после четвертого матча финальной серии чемпионата против «Газпром-Югры». Напомним, что его команда проиграла (3:3, по пенальти – 3:4).«Газпром-Югра» обыграла «Динамо», чемпион России определится в пятом матчеЧетвертый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу между «Газпром-Югрой» и «Динамо» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 3:3.«Газпром-Югра» сократила счет в серии с «Динамо»«Газпром-Югра» сегодня дома обыграла подмосковное «Динамо» (2:0) в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу.«Динамо» обыграло «Газпром-Югру» по пенальти и увеличило преимущество в финальной серииВторой матч финальной серии плей-офф чемпионата России между «Динамо» и «Газпром-Юргой» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 4:4.«Динамо» одолело «Газпром-Югру» и во втором матче серииПодмосковное «Динамо» обыграло «Газпром-Югру» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу, взяв верх в серии пенальти.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Газпром-Югра
Газпром-Югракалендарьстатистика

Cпецпредложение