Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасно
Главный тренер «Газпрома-Югры» Кака после
победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура
чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.
«Если объективно комментировать матч, то
нужно отметить, что в первом тайме мы как будто перевозбудились после вчерашней
победы и играли просто ужасно. Особенно в первые пятнадцать минут. Потом уже
было немного лучше, но к тому времени мы уже набрали пять фолов. Во втором
тайме игра стала более равной, и после перерыва был сделан результат. При более
удачной игре соперник мог выйти вперед еще в первом тайме. Этого не случилось,
на перерыв ушли при счете 0:0. Во втором тайме была уже совсем другая игра,
действовали на равных и смогли добиться важной победы», - приводит официальный
сайт «Газпрома-Югры» слова Кака.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
Щелково, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.