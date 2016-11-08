Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасно

Главный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.

«Если объективно комментировать матч, то нужно отметить, что в первом тайме мы как будто перевозбудились после вчерашней победы и играли просто ужасно. Особенно в первые пятнадцать минут. Потом уже было немного лучше, но к тому времени мы уже набрали пять фолов. Во втором тайме игра стала более равной, и после перерыва был сделан результат. При более удачной игре соперник мог выйти вперед еще в первом тайме. Этого не случилось, на перерыв ушли при счете 0:0. Во втором тайме была уже совсем другая игра, действовали на равных и смогли добиться важной победы», - приводит официальный сайт «Газпрома-Югры» слова Кака.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Щелково, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 20 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.